Metade das passagens da Gol a R$ 3,90 foi para agências de viagem

Quase metade das passagens internacionais vendidas por R$ 3,90 pela Gol, durante promoção realizada no dia 18, ficou com agências de turismo, de acordo com o Procon-SP. Segundo a entidade, das 167 passagens vendidas na promoção "Gol a preço de Brahma", 89 - ou 47% -, acabaram nas mãos de agências de viagem, sendo que 32 foram para a ViajaNet e 24 para a CVC. ...