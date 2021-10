Economia Mesmo mais caro, cigarro ilegal é o mais consumido em Goiás, aponta pesquisa Ilegalidade responde por 55% de todos os cigarros consumidos no estado de Goiás, com grande parte contrabandeada do Paraguai

Cigarros comercializados ilegalmente foram os mais consumidos em Goiás em 2020, aponta pesquisa do Ibope Inteligência/Ipec. Conforme o estudo, a ilegalidade corresponde a 55% de todo o consumo no estado, sendo que 38% desses produtos foram contrabandeados principalmente do Paraguai e 17% produzidos no Brasil por fabricantes que não pagam os impostos devidos. Em 2019, o...