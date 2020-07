Economia Mesmo com autorização, cerca de 35% dos bares e restaurantes de Goiânia não reabriram hoje Abrasel afirma que retomada será gradual nos próximos 15 dias; insegurança jurídica deixou empresários receosos

Cerca de 35% dos bares e restaurantes de Goiânia não retomaram o atendimento presencial de clientes nesta terça-feira (14), depois de quase quatro meses com autorização apenas para delivery. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Goiás (Abrasel-GO), Fernando Jorge, o receio de fechar as portas novamente nos próximos dias faz com q...