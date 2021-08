Economia Mesmo com aquecimento, negociação de aluguel ainda é acirrada

Um legado deixado pela pandemia sobre o mercado de imóveis comerciais foi o acirramento das negociações, principalmente com o IGPM acumulado em 33,8% em 12 meses. Para o vice-presidente do SecoviGoiás, Benjamim Ragonezi, a procura ainda não voltou aos patamares anteriores, os preços caíram até 50% e o mercado trabalha com a concessão de carências desde março de 2020. ...