Economia Mesmo baixo, Meia Ponte está estável

A falta de chuva traz preocupação que leva a monitoramento para garantir segurança hídrica durante estiagem. Em Goiânia, por exemplo, há medição toda segunda-feira no Rio Meia Ponte, no Setor São Domingos, pouco antes da captação da Saneago. O trabalho é feito pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Goiás (Semad). Na última visita, ...