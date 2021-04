Economia Mesmo após liberação, bares e restaurantes de Goiânia atendem somente por entrega Segundo empresários, ainda não compensa receber o público porque elevaria custos, que não seriam cobertos com número de frequentadores reduzido

Mesmo depois que tiveram a reabertura ao público permitida, alguns bares e restaurantes de Goiânia optaram por não retomar o atendimento presencial por enquanto. Estes empresários fizeram as contas e concluíram que ainda não compensa receber o público para o consumo no local porque isso elevaria muito os custos para a empresa, que não seriam cobertos com o número de frequ...