Economia Mercosul sela acordo com ‘Europa Livre’

Integrantes da equipe econômica consideram que o acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA, na sigla em inglês) - formada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein - fechado ontem é mais abrangente e ambicioso do que o firmado com a União Europeia em julho.Do ponto de vista político, o fim das negociações com países europeus trouxe uma con...