Economia Mercosul e União Europeia fecham acordo histórico Tratado permitirá que a maior parte dos produtos seja comercializada entre os blocos com tarifa zero, após duas décadas de discussões

O Mercosul e a União Europeia finalizaram ontem as negociações para o acordo entre os dois blocos. O tratado, que abrange bens, serviços, investimentos e compras governamentais, vinha sendo discutido há duas décadas por europeus e sul-americanos. A rodada final de negociações foi iniciada por técnicos na semana passada. Diante do avanço nas tratativas, os ministros do...