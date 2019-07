Economia Mercosul deve fechar dois novos acordos até o fim do ano Bloco negocia com Canadá, EFTA (Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein), Cingapura e Coreia do Sul

O Brasil deve assinar ao menos mais dois acordos comerciais até o fim deste ano, afirmou ontem o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Hoje, o Mercosul toca quatro negociações de forma avançada: com o Canadá, com os países europeus do EFTA (formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein), com Cingapura e com a Coreia do Sul.A expectativa do governo brasileiro ...