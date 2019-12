Economia Mercosul aumenta de US$ 500 para US$ 1.000 o limite para compra em bagagem A assinatura ocorreu nesta quinta durante a cúpula dos chefes de Estado do Mercosul, realizada em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul

Os presidentes dos países-membros do Mercosul assinaram nesta quinta-feira, 5, aumento, de US$ 500 para US$ 1000, no limite para as compras feitas em bagagem nos vizinhos. Segundo documento divulgado pelo bloco, esse será "o limite de isenção de importações como bagagem acompanhada em viagens via aérea e marítima". A assinatura ocorreu nesta quinta durante a cúpula do...