Economia Mercedes-Benz fará recall em 750 mil carros por teto solar ‘voador’ Cola do vidro do teto solar pode se deteriorar e permitir que painel saia “voando” com o carro em movimento

A Mercedes-Benz terá que chamar às concessionárias nada menos que 750 mil carros para inspecionar o teto solar das unidades. O NHTSA, maior órgão de segurança do trânsito dos Estados Unidos, descobriu que a cola do vidro do teto solar pode se deteriorar com o tempo. Caso isso ocorra, o painel pode simplesmente sair voando com o carro me movimento. Isso torna um risco s...