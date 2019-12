Economia Mercado vê IPCA abaixo do centro da meta pelo quarto ano Meta é de 4%, podendo oscilar entre o teto de 5,5% e o piso de 2,5%, apesar da expectativa de melhora na atividade econômica, dizem economistas

Mesmo com a expectativa de aceleração da atividade econômica no País, a inflação deve permanecer abaixo do centro da meta pelo quarto ano consecutivo em 2020. Economistas avaliam que, apesar da força dos choques de preços observada em 2019, o nível de ociosidade da economia deve manter um cenário inflacionário comportado no ano que vem. A meta central para 2020 é de ...