Economia Mercado tem carência de profissional e busca mão de obra qualificada

Goiânia é o segundo maior polo distribuidor de vestuário do Brasil. Com a expansão da Região da 44, a estimativa é que existam cerca de 2,2 mil confecções legalizadas e outras seis mil informais na capital, que já tem carência de profissionais qualificados. Mas a presidente do Sindicato das Trabalhadoras em Confecção de Goiás (Sindicato das Costureiras), Jasminy Maria Medeiros...