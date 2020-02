Economia Mercado questiona governo por causa de indefinições na agenda econômica Temas que pareciam estar na direção correta, na avaliação de investidores, como controle do teto de gastos e gestão orçamentária, voltam a receber atenção especial; há temor de retrocesso no ajuste fiscal e sobre articulação com Congresso

Depois de mostrar confiança na trajetória de ajuste das contas públicas, os investidores voltaram a bater na porta da equipe econômica para pedir esclarecimentos sobre os rumos da política fiscal, trazendo dúvidas que já estavam fora do radar. A busca por informações cresceu nas últimas semanas diante dos sobressaltos na articulação do governo com o Congresso. Os solava...