Economia Mercado prevê nova queda para agronegócio Desaceleração da economia global, vírus na na China e efeitos de acordo comercial entre o país asiático e os EUA podem tirar US$ 5,1 bi das vendas externas do campo

Pilar da balança comercial brasileira, as exportações do agronegócio podem cair em 2020 pelo segundo ano seguido. O menor ritmo de crescimento da economia global, especialmente da China, principal parceiro comercial do Brasil e epicentro da epidemia de coronavírus, e os efeitos da primeira fase do acordo comercial fechado entre o país asiático e os Estados Unidos podem ti...