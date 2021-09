Economia Mercado já vê Selic se aproximando dos dois dígitos em 2022 Para analistas, o quadro macroeconômico do país demandaria uma atuação mais agressiva da autoridade monetária, para controlar as expectativas de inflação do próximo ano

O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decide nesta quarta-feira (22) qual será o novo patamar da taxa básica de juros do país, a Selic, hoje em 5,25% ao ano. A expectativa majoritária do mercado aponta para alta de 1 ponto percentual, para 6,25% ao ano. Para analistas e ex-diretores do BC, contudo, o quadro macroeconômico do país demandaria uma at...