Economia Mercado imobiliário transforma a cidade em canteiro de obras

O crescimento de Anápolis elevou a demanda por moradias. Entre os 30 empreendimentos já com alvará para construção em Anápolis, estão 926 apartamentos. Somente a MRV lançou dois empreendimentos com 700 unidades este ano. O gestor regional de vendas da empresa, Fernando Salomão, conta que o lançamento foi antecipado por conta do sucesso de um empreendimento lançado em 2018...