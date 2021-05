Economia Mercado financeiro sobe para 3,21% projeção para crescimento do PIB em 2021 Foi o terceiro reajuste nas estimativas dos analistas, segundo o Boletim Focus, do BC (Banco Central)

O mercado financeiro aumentou de 3,14% para 3,21% a projeção para o crescimento da economia brasileira em 2021. Foi o terceiro reajuste nas estimativas dos analistas, segundo o Boletim Focus, do BC (Banco Central). O relatório é divulgado semanalmente para acompanhar as perspectivas dos operadores do mercado em relação aos principais indicadores da economia. Também...