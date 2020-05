Economia Mercado financeiro projeta queda de 3,76% do PIB brasileiro Uma semana antes, era de 3,34%

Analistas do mercado financeiro consultados pelo BC (Banco Central) reduziram a estimativa de variação do PIB (Produto Interno Bruto) do país pela 12ª vez seguida. A projeção, divulgada nesta segunda-feira (4), é de uma retração de 3,76%. Uma semana antes, era de 3,34%. Para 2021, a estimativa passou de crescimento de 3% para 3,2%. A recessão na eco...