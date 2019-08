Economia Mercado financeiro prevê taxa Selic em 5,25% ao ano no fim de 2019 A projeção para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços produzidos no país – foi mantida em 0,82%, neste ano

Com a redução de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros (Selic), que caiu para 6% ao ano na semana passada, analistas do mercado financeira reduziram a estimativa para a taxa no final de 2019. A expectativa passou de 5,5% ao ano para 5,25% ao ano. Para o fim de 2020, a previsão conttinua em 5,5% ao ano. Também não houve alteração na expectativa para o fina...