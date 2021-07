Economia Mercado financeiro prevê PIB de 5,18% e inflação de 6,7% Para 2022, a expectativa para o PIB (Produto Interno Bruto) é de crescimento de 2,10%, percentual ligeiramente menor do que o projetado na semana passada

As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central elevaram novamente a projeção para o crescimento da economia brasileira este ano de 5,05% para 5,18%, segundo dados do boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (5) pelo BC. Para 2022, a expectativa para o PIB (Produto Interno Bruto) é de crescimento de 2,10%, percentual ligeiramente menor do que o proj...