Economia Mercado financeiro prevê inflação em 4,92% neste ano Projeção para 2021 está acima do centro da meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central, mas permanece dentro do limite de tolerância

A previsão do mercado financeiro para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)), neste ano, subiu de 4,85% para 4,92%. Esse foi o segundo aumento consecutivo na estimativa que consta do boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC), com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para 2022, a estimativa de inflação subiu ...