Economia Mercado financeiro eleva previsão de crescimento do PIB para 4,36% Estimativa para 2021 supera o limite da meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central

As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) aumentaram a projeção para a expansão da economia brasileira pela sétima semana consecutiva. A previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços produzidos no país – subiu de 3,96% para 4,36%. As informações são da Agência Brasil. Para o próximo ano...