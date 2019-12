Economia Mercado financeiro eleva estimativa do PIB em 2019 para 1,12% É a 2ª alta consecutiva do indicador. Para 2020, a estimativa aumentou de 2,24% para 2,25%

A expectativa do mercado para o crescimento do PIB em 2019 subiu de 1,1% para 1,12%, segundo instituições ouvidas pelo BC (Banco Central). É a 2ª alta consecutiva do indicador. Para o ano seguinte, a estimativa aumentou de 2,24% para 2,25%. As informações constam no Boletim Focus desta segunda-feira, 16. Para o mercado financeiro, a perspectiva de inflação também...