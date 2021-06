Economia Mercado estima alta de 5% no PIB e Selic aos 6,5% em 2021 Os operadores aumentaram as projeções para os 2 indicadores. Para inflação, espera que fique em 5,9%

Os operadores do mercado financeiro aumentaram de 4,85% para 5% a expectativa para o crescimento da economia brasileira em 2021. Há 1 mês, as projeções indicavam alta de 3,52%. As estimativas foram divulgadas no Boletim Focus, do BC (Banco Central). O relatório é divulgado semanalmente para acompanhar as perspectivas dos operadores do mercado em relaçã...