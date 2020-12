Economia Mercado enfrenta falta de profissionais em áreas promissoras

As carreiras em alta para 2021 tendem a oferecer bons salários e geram até disputa por profissionais. Isso porque o mercado enfrenta falta de profissionais em áreas promissoras, como as ligadas à tecnologia da informação. Coordenador de TI, Almir Dias conta que cursos e conhecimentos específicos ajudam a ingressar no mercado e qualificam para ampliar os ganhos. Como ac...