Economia Mercado diversifica coberturas

A pandemia de Covid-19 trouxe mudanças também para o mercado de seguros, que tem ampliado ofertas e coberturas. No caso do seguro de vida, que está em alta desde 2020, o diretor de Comunicação do Sindicato dos Corretores de Seguros de Goiás (Sincor-GO), Hailton Costa Neves, explica que a própria inclusão da doença causada pelo novo coronavírus foi uma novidade para e...