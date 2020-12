Economia Mercado deve regular, diz Sifaeg, sobre etanol

O presidente do Sifaeg e Sifaçúcar, André Rocha, reconhece que, diante do cenário atual, a tendência é de alta nos preços do etanol nos primeiros meses do ano. “Mas tudo ainda vai depender do mercado e do comportamento do varejo”, ressalta. Além disso, ele alerta que o desempenho desta safra ainda dependerá do comportamento das chuvas de verão e, principalmente, em abr...