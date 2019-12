Economia Mercado deve reencontrar o equilíbrio após festas de fim de ano

A expectativa de açougues e consumidores é de que o mercado da carne bovina reencontre um equilíbrio no início de 2019, depois das festas de fim de ano. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas no Estado (Sindiaçougue), Sílvio Yassunaga Brito, informa que o preço da vaca casada teve uma redução média de R$ 2 na semana passada, chegando a R$ 13,50. “...