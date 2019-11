Economia Mercado de trabalho cria 70.852 empregos com carteira assinada em outubro no País Outubro foi o sétimo mês consecutivo de abertura de vagas formais

O mercado de trabalho brasileiro criou 70.852 empregos com carteira assinada em outubro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério da Economia. Esse foi o sétimo mês consecutivo de abertura de vagas formais. O saldo de outubro decorre de 1,365 milhão de admissões e 1,294 milhão de demissões. Esse foi o ...