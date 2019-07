Economia Mercado de startups cresce em Goiás Estado conta com 178 negócios catalogados; um deles recebeu investimento recorde de R$ 12 milhões

O investimento em startups no Estado de Goiás é crescente. Não por acaso, Goiânia sediará em setembro uma edição da Campus Party, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do País. O Startup Weekend e o Desafio Agro Startup são outros eventos do gênero que acontecem na capital. Soma-se a eles a criação recente de um hub exclusivo para o agronegócio, o Conexa, criad...