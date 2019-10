Economia Mercado de motos volta a acelerar Com bancos financiando mais, juros menores e o aumento da demanda, as vendas cresceram e as indústrias voltaram a produzir mais

Os motociclistas voltaram às lojas para trocar suas motos por outras novas ou adquirir seu primeiro veículo de duas rodas. A maior oferta de crédito no mercado, os juros mais baixos, a busca por mais economia no transporte e até o aumento do número de entregadores por aplicativo impulsionam este mercado. De janeiro a setembro deste ano, o volume de emplacamentos cresceu mais de...