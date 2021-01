Economia Mercado de cruzeiros pula temporada de verão de 2021 e aposta no 2º semestre MSC cancela temporada no fim de dezembro; operadoras trabalham com reservas até para 2022

Com o recrudescimento da pandemia do novo coronavírus e a incerteza sobre o plano de vacinação, as principais companhias que operam cruzeiros no Brasil pularam a temporada de verão e preparam viagens para o segundo semestre. Uma semana antes do Réveillon, a MSC Cruzeiros foi a última empresa a cancelar a temporada prevista para começar em 16 de janeiro. De acordo com ...