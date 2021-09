Economia Mercado da carne na expectativa da retomada Depois do registro de casos de vaca louca no Brasil no início do mês, tendência é que comércio com a China retorne já nesta semana

Analistas de mercado esperam que nesta semana as vendas externas de carne bovina voltem a ganhar corpo. Após dois casos atípicos de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecida como doença da vaca louca, serem confirmados no Brasil, ocorreram suspensões nas vendas que afetaram todo o País. O principal ponto de preocupação é com a China, pois compromisso bilateral impõe...