Economia Mercado aposta em crescimento econômico e cortes de juros após aprovação da Previdência Presidente da Tokio Marine espera que o setor de seguros, que representa cerca de 6% do Produto Interno Bruto (PIB) local, acelere o ritmo de crescimento

Instituições financeiras acreditam que, após a aprovação da reforma da Previdência, o Brasil deve iniciar ciclo de crescimento econômico, com novos cortes de juros. Este é o pensamento do presidente da seguradora japonesa Tokio Marine no Brasil, José Adalberto Ferrara. Ele afirmou que a reforma, aprovada na última quarta-feira, 11, em primeiro turno na Câmara, marca u...