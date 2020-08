Economia Mensalidades do Ensino Superior podem encarecer 10% com reforma tributária A informação consta em estudo do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular que será divulgado na próxima segunda-feira (17)

As mensalidades em instituições privadas de Ensino Superior podem encarecer de 6% a 10,5% caso a reforma tributária proposta pelo ministro Paulo Guedes (Economia) seja aceita. A informação consta em estudo do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular que será divulgado na próxima segunda-feira (17). Os dados foram antecipados pela Folha de S.Paulo&...