Economia Mensalidade escolar tem reajuste médio de 12,28%, em Goiânia Segundo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, custos para manter estrutura física estão entre as causas; Procon Goiás pesquisou 55 escolas

Pesquisa realizada pelo Procon Goiás com 55 escolas particulares de Goiânia mostrou que, em média, as mensalidades deverão ter aumento de 12,28% em 2020, valor acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação, acumulado até agora na capital (2,2%).De acordo com Flávio Roberto de Castro, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares ...