Economia Menos compras antecipadas

As agências de viagem sempre recomendam a compra antecipada de pacotes. Mas, em tempos de pandemia, as pessoas estão inseguras para comprar agora e voar daqui a alguns meses porque ninguém sabe ao certo como tudo estará até lá. “Principalmente no caso de viagens internacionais, já que muitas fronteiras ainda estão fechadas”, explica a vice-presidente da Associação Brasilei...