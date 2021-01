Economia Menor renda tem maior impacto

Em 2020, a inflação pesou mais para quem ganha menos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede o custo de vida para as famílias com renda de até cinco salários mínimos, fechou o ano com alta de 5,05%. Tanto o IPCA quanto o INPC de Goiânia fecharam abaixo da média nacional: 4,52% e 5,45%, respectivamente. O superintendente do IBGE, Edison Vieira, lembra ...