Economia Menor renda deve segurar consumo, diz analista

O consumo de combustíveis no Brasil fechou o primeiro semestre em 22,7 bilhões de litros, uma queda de 12% em relação ao mesmo período de 2019. Mesmo com a retomada das atividades econômicas, alguns fatores indicam que o setor não fechará o ano com um desempenho satisfatório. Para o analista de petróleo e gás da Tendências Consultoria, Walter de Vitto, a demanda por c...