Economia Melhores respostas nas crises são de cooperativas de crédito

O Relatório da Economia Bancária, do Banco Central, relativo ao ano de 2020, avalia que embora o cooperativismo de crédito ainda constitua uma parcela pequena do Sistema Financeiro Nacional (SFN), seu crescimento contínuo sugere que, no futuro, as cooperativas ocuparão lugar de destaque, a exemplo de países como França, Canadá e Portugal. “A literatura, em especial após a cri...