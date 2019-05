Economia MEI tem que declarar faturamento até dia 31 O microempreendedor que não enviar as informações à Receita corre o risco de perder o CNPJ

O microempreendedor individual (MEI) deve enviar as informações sobre o valor faturado no ano anterior para a Receita Federal, apresentando sua Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-Simei), até a próxima sexta-feira (dia 31). O procedimento pode ser feito online ou com o apoio de um contador. Quem deixar de cumprir essa obrigação, corre o risco de perder seu registro d...