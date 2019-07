Economia Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 34,4 milhões O resultado do concurso 2.165 será divulgado às 20h desta quarta-feira (3)

Na noite desta quarta-feira (3), a Mega-Sena pode pagar mais de R$ 34 milhões para quem acertar as seis dezenas do sorteio. O resultado do concurso 2.165 será divulgado às 20h (horário de Brasília), em São Paulo. O valor exato do prêmio é R$ 34,4 milhões. A aposta mínima custa R$ 3,50 e podem ser feitas até às 19h em qualquer lotérica do país ou pela internet. A probabilidade de vencer vai variar de acordo com o número de de...