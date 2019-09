Economia Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 100 milhões neste sábado Apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília); aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50

A Mega-Sena sorteia neste sábado, 14, o prêmio de R$ 100 milhões, acumulado há 11 edições. O sorteio do concurso 2.188 será realizado a partir das 20h. No dia 7 de agosto, um apostador do Rio de Janeiro levou sozinho R$ 30 milhões no prêmio da Mega-Sena do concurso 2.176. Os números sorteados no concurso foram: 08, 23, 25, 39, 43 e 44....