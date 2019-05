Economia Mega-Sena sorteia neste sábado terceiro maior prêmio da história Acumulado pela 14ª vez consecutiva, prêmio vai pagar R$ 275 milhões para quem acertar as seis dezenas

A Mega-Sena pode pagar hoje (11) o terceiro maior prêmio da história. São R$ 275 milhões para quem acertar as seis dezenas. O prêmio do concurso 2.150 só perde para duas edições da Mega da Virada. O concurso 2.000, em 31 de dezembro de 2017, pagou R$ 306 milhões para 17 apostas. Já o concurso 2.110 distribuiu R$ 302 milhões para 52 apostas em 31 de dezembro do ano passado. Segundo a Caix...