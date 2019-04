Economia Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio estimado de R$ 60 milhões Apostas podem ser feitas até as 19h, em lotéricas ou pela internet

A Mega-Sena sorteia neste sábado (20) um prêmio acumulado, cuja a estimativa da Caixa pode chegar a R$ 60 milhões. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50. O sorteio será realizado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte em Nova Petrópolis (RS). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado, em qualquer...