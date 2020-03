Economia Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 8,5 milhões O sorteio é aberto ao público, que pode acompanhar também pelas redes sociais: no Facebook e pelo Canal Caixa no Youtube

A Mega-Sena sorteia neste sábado (14) prêmio estimado em R$ 8,5 milhões. As seis dezenas do concurso 2.243 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio é aberto ao público, que pode acompanhar também pelas redes sociais: no Facebook e pelo Canal Caixa ...