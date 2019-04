Economia Mega-Sena: Sem nenhum vencedor, prêmio acumula em R$ 32 milhões Quinta teve 65 ganhadores, que receberão mais de R$ 34 mil cada; próximo sorteio acontece no sábado, 4

A Mega-Sena acumulou em R$ 32 milhões após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 2.139, realizado na noite desta quarta-feira, 4, em São Paulo. Foram sorteadas as dezenas: 14 - 23 - 29 - 41 - 57 - 58. 65 apostadores acertaram a quina e cada uma deles irá receber a quantia de R$ 34.758,78. A quadra teve 3.441 ...