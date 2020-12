Economia Mega-Sena sai para apostadores de São Paulo e da Paraíba Dezenas sorteadas foram: 12, 14, 28, 42, 45 e 55

Um apostador de São Paulo e outro de Campina Grande, na Paraíba, acertaram as seis dezenas do Concurso 2.329 da Mega-Sena, sorteadas nesse sábado (19) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Eles receberão, cada um, o prêmio de R$ R$ 26.798.752,27. Os números sorteados foram 12, 14, 28, 42, 45&nbs...