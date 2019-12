Economia Mega-Sena pode ter prêmio de R$ 3 milhões neste sábado (7) As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília)

A Caixa realiza neste sábado (7) sorteio da Mega-Sena com prêmio estimado em R$ 3 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Segundo a Caixa, o valor do prêmio aplicado na poupança gera uma renda mensal de R$ 8.613,00. O sorteio, re...